Gap between families and available homes widens and likely continues to grow
- A lack of affordable homes has created millions of "missing households," keeping families in shared homes and unable to strike out on their own
- More than two-thirds of these missing households earn less than $35,000 a year, highlighting the economic barriers many face when trying to find a place of their own
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