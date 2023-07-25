Delivered industry-leading adjusted pre-tax margins of 18.3% on record quarterly revenue
Adjusted pre-tax margin exceeds 2019 second quarter results despite higher fuel costs
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