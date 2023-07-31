Rates are going up on the Guemes Island ferry.
After months of discussion, concerns by community members and presentations by an outside consultant, the Skagit County Board of Commissioners passed a new rate schedule for the ferry at its July 27 meeting.
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