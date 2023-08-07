It can be really hard to say goodbye.
I decided I wanted to be a newspaper reporter before I had even exited middle school. I wanted to be a writer and I was (and still am) a bit nosy, so it all seemed to fit perfectly.
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