In partnership with Seattle Center, OL Reign, Sounders FC, and SeattleFWC26
SEATTLE, July 12, 2023 /PRNewswire/ -- Today, the Bite of Seattle by CHEQ announced it will host the ultimate watch party for the FIFA Women's World Cup™ game on July 21, 2023, starting at 5 p.m. PST featuring the first match between USA and Vietnam.
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