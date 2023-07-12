Photo Credit OL Reign

Photo Credit OL Reign

 By Cheq Inc., Bite of Seattle, Seattle Center, SeattleFWC26

In partnership with Seattle Center, OL Reign, Sounders FC, and SeattleFWC26

SEATTLE, July 12, 2023 /PRNewswire/ -- Today, the Bite of Seattle by CHEQ announced it will host the ultimate watch party for the FIFA Women's World Cup™ game on July 21, 2023, starting at 5 p.m. PST featuring the first match between USA and Vietnam.


Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.