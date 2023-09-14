For The Record (PRNewsfoto/For The Record)

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 By For The Record

PHOENIX, Sept. 14, 2023 /PRNewswire/ -- For The Record, a global leader in specialized technology for the legal system, recently unveiled a redefined cloud-based platform—FTR Justice Cloud—that will revolutionize the administration of, access to, and use of court records.


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