- Net income was $16.8 million, or $0.48 per diluted share, for the second quarter of 2023 compared to $20.5 million, or $0.58 per diluted share, for the first quarter of 2023.
- Loans receivable increased $123.9 million, or 3.0% in the second quarter of 2023.
- Capital remains strong with a leverage ratio of 9.9% and a total capital ratio of 14.1% at June 30, 2023.
- The ratio of nonperforming assets to total assets at June 30, 2023 and March 31, 2023 was 0.07%.
- Net interest margin was 3.56% for the second quarter of 2023 compared to 3.91% for the first quarter of 2023.
- Cost of total deposits was 0.61% for the second quarter of 2023 compared to 0.31% for the first quarter of 2023.
- Total deposits decreased $193.5 million or 3.3% in the second quarter of 2023.
- Declared a regular cash dividend of $0.22 per share on July 19, 2023.
OLYMPIA, Wash., July 20, 2023 /PRNewswire/ -- Heritage Financial Corporation (NASDAQ GS: HFWA) (the "Company" or "Heritage"), the parent company of Heritage Bank (the "Bank"), today reported net income of $16.8 million for the second quarter of 2023 compared to $20.5 million for the first quarter of 2023 and $18.6 million for the second quarter of 2022. Diluted earnings per share for the second quarter of 2023 were $0.48 compared to $0.58 for the first quarter of 2023 and $0.52 for the second quarter of 2022.
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