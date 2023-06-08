New cocktails with authentic glacier ice, fresh fish and wildlife spotting highlight enhanced experience
SEATTLE, June 8, 2023 /PRNewswire/ -- With Holland America Line's "Alaska Up Close," guests on Alaska cruises are deeply immersed in the local culture with informative onboard programming, sea-to-table dining and award-winning shore excursions. The premium cruise line is introducing new facets of the program throughout the 2023 Alaska season that offer an even more engaging guest experience.
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