New cocktails with authentic glacier ice, fresh fish and wildlife spotting highlight enhanced experience

SEATTLE, June 8, 2023 /PRNewswire/ -- With Holland America Line's "Alaska Up Close," guests on Alaska cruises are deeply immersed in the local culture with informative onboard programming, sea-to-table dining and award-winning shore excursions. The premium cruise line is introducing new facets of the program throughout the 2023 Alaska season that offer an even more engaging guest experience.


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