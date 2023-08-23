Carnz joins NYC-based LIM after serving as Provost for City University of Seattle
NEW YORK, Aug. 23, 2023 /PRNewswire/ -- LIM College, which is exclusively focused on the business of fashion and lifestyle, today announced the appointment of Scott Carnz, Ed.D., as Provost.
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