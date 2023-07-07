MCLEAN, Va., July 7, 2023 /PRNewswire/ -- More than 100 small business leaders across the country have completed the Strategic Partnership Program (SPP), Clark's signature small business development program, during the 2022-2023 cycle.
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