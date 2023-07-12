Organic farming is thriving in the United States. According to the United States Department of Agriculture’s National Agricultural Statistics Service, there were 17,445 certified organic farms in 2021 — a 5% increase from 2019. This number is only growing, with several farms in Skagit County.

Skagit County agriculture thrives in part due to the variety of crops grown. Many farms include small-scale organic farms with organic and regenerative practices growing everything from flowers to vegetables to nuts.


Racquel Muncy can be reached at rmuncy@skagitpublishing.com, 360-416-2139, Twitter: @Racquel_SVH

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