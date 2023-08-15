CONCRETE — The Concrete Town Council is looking at how the town handles fireworks.
Fireworks are illegal in town limits, but the council admits this is difficult to enforce.
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