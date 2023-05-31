Nordstrom Incorporated logo. (PRNewsFoto)

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 By Nordstrom, Inc.
  • Company reports loss of $1.27 per share, adjusted earnings of $0.07 per share1
  • Results reflect progress on Company's key priorities of Nordstrom Rack improvement, inventory productivity and supply chain optimization
  • Reaffirms fiscal 2023 revenue and adjusted earnings outlook

SEATTLE, May 31, 2023 /PRNewswire/ -- Nordstrom, Inc. (NYSE: JWN) today reported a first quarter net loss of $205 million and loss per diluted share of $1.27. Excluding charges related to the wind-down of Canadian operations, the Company reported adjusted earnings per diluted share ("EPS") of $0.07.1


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