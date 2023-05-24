SEATTLE, May 24, 2023 /PRNewswire/ -- RealNetworks today officially announced the appointment of Chris Wheaton as President, Chief Operating Officer and Chief Financial Officer. Chris joined Real in March and has spent the past three months learning about Real and its diverse, primarily AI-based businesses.
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