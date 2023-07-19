RISC Zero: The General Purpose Zero-Knowledge VM. Prove any Computation. Verify Instantly. (PRNewsfoto/Risc Zero)

RISC Zero: The General Purpose Zero-Knowledge VM. Prove any Computation. Verify Instantly. (PRNewsfoto/Risc Zero)

 By Risc Zero

SEATTLE, July 19, 2023 /PRNewswire/ -- RISC Zero, developer of leading general purpose zero-knowledge (ZK) virtual machine technology, has raised a $40 million Series A. The round was led by Blockchain Capital and joined by seed round lead Bain Capital Crypto, with participation from other notable investors including Galaxy Digital, IOSG, RockawayX, Maven 11, Fenbushi Capital, Delphi Digital, Aglaé Ventures, IOBC, Tribute Labs' Zero Dao, Figment Capital, and Alchemy Ventures.


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