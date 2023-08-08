Gen Z seeks financial security and stability from homeownership but feels stymied by high home prices, according to Arrived
SEATTLE, Aug. 8, 2023 /PRNewswire/ -- Most of Generation Z want to be homeowners, but feel it's inaccessible for them, according to a new survey from Arrived1, the first SEC-qualified real estate investing platform that allows anyone to buy shares in single-family and vacation rental homes.
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