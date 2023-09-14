The festival will transport visitors to Iceland through a dozen free events inspired by, and in celebration of, the best of Icelandic culture.

SEATTLE, Sept. 14, 2023 /PRNewswire/ -- Taste of Iceland 2023, organized by Inspired by Iceland, arrives in Seattle, Wash., Thursday, October 5 to Saturday, October 7. Iceland's capital city, Reykjavik, is a Sister City to Seattle. The three-day cultural festival celebrates the land of fire and ice with more than a dozen events across the city showcasing the best of Icelandic culture, including food and beverage, music, literature, film, art, wellness, and more.


Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.