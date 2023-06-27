Alaska Airlines announces new international flights to the Bahamas and Mexico.

Alaska Airlines announces new international flights to the Bahamas and Mexico.

 By Alaska Airlines

We'll fly nonstop to Nassau from two of our West Coast hubs starting this December along with all-new service between Las Vegas and both Cabo San Lucas and Puerto Vallarta

SEATTLE, June 27, 2023 /PRNewswire/ -- Your winter travel options just got a bit brighter! Alaska Airlines has added our first-ever flights to the Bahamas with nonstops from both Los Angeles and Seattle. We're also increasing our service to Mexico with new routes between Las Vegas and both Cabo San Lucas and Puerto Vallarta. All four new international routes begin flying in mid-December.


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