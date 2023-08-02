SEATTLE, Aug. 2, 2023 /PRNewswire/ -- Zillow Group, Inc. (NASDAQ: Z and ZG), which is transforming the way people buy, sell, rent and finance homes, today announced its consolidated financial results for the three months ended June 30, 2023.
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